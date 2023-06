O coliziune violentă s-a produs în această dimineață pe raza localității Ilișești intre un autotren si două autoturisme soldată cu un bilanț tragic: doi morți și trei răniți. Au decedat o femeie de 24 de ani și un bărbat de 25 de ani. Potrivit ISU Suceava cele două persoane decedate au rămas inițial încarcerate. Au intervenit pompierii militari, cu doua autospeciale cu accesorii pentru descarcerare si doua ambulante SMURD, cu sprijinul a doua echipaje SAJ. ”Cele doua victime incarcerate au fost in stare de inconstienta. Una dintre ele a fost deja extrasa dintre fiarele contorsionate si i s-au aplicat manevre de resuscitare. Ulterior a fost extrasa si cealalta victima. Din nefericire, are leziuni incompatibile cu viata si s-a declarat decesul. De asemenea, si pentru victima careia i s-a aplicat manevre de resuscitare, s-a declarat decesul. In evenimentul rutier a mai fost implicat un autoturism. Astfel, in autocamion se afla soferul, care nu necesita ingrijiri medicale. Intr-unul dintre autoturisme se aflau cele doua persoane incarcerate, iar in cea de-a treia masina implicata, se aflau alte doua persoane, care nu necesita transport la spital. Bilant: 2 persoane decedate si 3 care nu necesita transport la spital”, a transmis ISU Suceava.