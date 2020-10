Joi, 1 octombrie, Spitalul Judetean Suceava a raspuns solicitarii Centrului operational pentru Situatii de Urgenta pentru a prelua doi pacienti confirmati covid, a anunțat conducerea unității spitalicești.

”Un pacient cu forma medie ce necesita dializa a fost acceptat, unitatea noastra realizand dializa la pacientii covid. Al doilea caz grav a fost preluat de terapia intensiva pe fondul unei scaderi a cazurilor ATI- Covid din unitatea noastra de la 21 la 15 in cateva zile. Acceptarea acestor pacienti reprezinta un semn de solidaritate cu restul tarii, cu zonele care se confrunta cu cresteri importante. Este posibil ca si spitalul nostru sa se confrunte cu aceasta problema intr-un viitor apropiat si de aceea orice ajutor acordat este bine venit. Din pacate unitatea noastra nu are resurse prea mari, mai ales pe partea de Terapie Intensiva unde cautam sa ne intarim. In orice situatie se mentine un minim de paturi pentru cazurile din judet. Daca putem sa ajutam vom ajuta”, a transmis conducerea printr-un comunicat de presă.