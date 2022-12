Un grav accident s-a petrecut în această seară pe DN2 pe raza localității Drăgușeni unde doi pietoni au fost acroșați de un autovehicul. Potrivit ISU Suceava, este vorba de doi bărbați. Unul este conștient, cu leziuni traumatice, iar cel de-al doilea se află în stop cardio-respirator și i se aplică manevre de resuscitare.

Intervin pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD (B2 și TIM) cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers.