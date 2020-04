În noaptea de sâmbătă spre sâmbătă, în jurul orei 1:50, un tânăr de 20 ani, din Suceava, în timp ce conducea autoturismul pe DJ 208 S, în localitatea Gulia, orașul Dolhasca, din direcția Gulia către Probota, pe fondul consumului de alcool, nu a adaptat viteza la condițiile de drum într-o curbă la stânga, pe un sector de drum în rampă, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu un cap de pod aflat pe partea dreaptă a direcției sale de deplasare. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a două persoane, pasageri în auto. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au prelevat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei la Spitalul Municipal Pașcani. Șoferul și cei doi pasageri au fost sancționați cu amenda 10.000 lei fiecare pentru încălcarea Ordonanței Militare 3/2020.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ,,vătămare corporală din culpă” și ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, ce va fi soluționat procedural de Compartimentului Rutier Fălticeni.