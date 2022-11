Politiștii din cadrul Politiei Municipiului Falticeni au continuat cercetarile în dosarul penal întocmit la data de 16.11.2022, cand au identificat în trafic un șofer baut, iar în urma probatoriului administrat de lucratorii SPR 12 Preutești sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni, inculpatul a fost prezentat la data de 18.11.2022 la Judecatoria Falticeni cu propunere de arestare preventiva.

Judecatorul de Drepturi și Libertati a admis propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni și a emis mandatul de arestare preventiva din 18.11.2022 pe o perioada de 30 zile fata de inculpate începand cu data de 18.11.2022 pana la data de 17.12.2022 sub aspectul comiterii infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice fapta prevazuta și pedepsita de art 336 alin 1 Cod Penal, conducerea unui vehicul fara permis de conducere fapta prev și ped de art 335 alin 1 Cod Penal ambele cu aplicare art 38 alin 1 și 2 Cod Penal.

Reamintim ca la data de 16.11.2022, orele 20.13 , politiștii din cadrul SPR 12 Preutești, au oprit pentru control trafic autoturismul ce se deplasa pe drumul judetean 208 din satul Preutești, din directia Dolhești catre Falticeni ocazie cu care s-a constatat ca la volan se alfa un barbat domiciliat in satul Basarabi.

Întrucat acesta emana halena alcoolica, a fost testat la ora 20:18 cu aparatul etilometru rezultatul testului fiind de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la Spitalul Municipal Falticeni pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a nivelului alcoolemiei în sange.

Tot din cercetari a rezultat faptul ca șoferul nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. lnculpatul a fost transportat la Centru Retinere Arest Preventiva Suceava.

La data de 18.11.2022, în jurul orelor 1930, Politia Orașului Gura Humorului a fost sesizata cu privire la faptul ca pe str. Ștefan cel Mare din Gura Humorului a avut loc un accident rutier cu pagube materiale, iar una dintre persoanele implicate este posibl sa fie sub influenta bauturilor alcoolice. Ulterior, partile implicate, un barbat de 32 de ani cu domiciliul în Todireni, județul Botoșani și o femeie de 45 ani cu domiciliul în comuna Stulpicani s-au prezentat la sediul politiei. Ca urmare a discutiilor purtate cu cei doi conducatori auto s-a stabilit faptul caIn data de 18.11.2022, ora 1850, barbatul de 32 ani a condus autoturismul pe str. Ștefan cel Mare din Gura Humorului avand directia de deplasare Frasin-Suceava și a intrat n coliziune cu autoturismul care circulat în fata sa, condus de catre femeia de 45 de ani.

La sediul politiei s-a procedat la testarea celor doi conducatori auto, în azul femeii rezultatul fiind negativ, iar în cazul barbatului de 32 ani, rezultatul a fost de 0,99 mg/I alcool pur în aerul expirat.

Procedandu-se la verificarea în baza de date a starii permiselor de conducere a celor doi conducatori s-a constatat faptul ca șoferul de 32 ani figureaza cu dreptul de a conduce ,,CU RESTRICTll-SUSPENDAT” din data de 26.08.2022-23.11 .2022.

În temeiul art. 2B8 alin.1 Cod Procedura Penala, politiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la savarșirea infractiunii de ,,conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de catre o persoana aflata sub influenta alcoolului”, și „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat „. În urma probatoriului administrat s-a dispus efectuarea în continuare a urmarii penale fata de barbatul de 32 ani sub aspectul savarșirii infractiunilor de ,,conducerea pe drumurile pub/ice a unui vehicul de catre o persoana aflata sub influenta alcoolului ” și „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fast suspendat”, s-a dispus retinerea suspectului pentru o perioada de 24 de ore, cel în cauza fiind depus în C.R.A.P. Suceava.