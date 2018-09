Doi bărbați de 55, respectiv 62 de ani, din Suceava au ajuns la spital după ce mașina în care se găseau s-a izbit de capătul unui parapet metalic de pe DN17, la Vama. Mașina era condusă de bărbatul de 62 de ani. El a pierdut controlul asupra volanului, fiindcă nu a adaptat viteza la ieșirea dintr-o curbă deosebit de periculoasă. Din cauza leziunilor suferite, șoferul nu a putut fi verificat cu aparatul etilotest, însă, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii au deschis un dosar penal.

