Doi suceveni au încercat astăzi să amplaseze la poarta de intrare în Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava un banner cu mesajul ”Celor care luptă în continuare le oferim, în locul decorației retrase, inima sucevenilor” însă nu au fost lăsați de jandarmi. ”Am încercat să pun un mesaj de susținere din partea sucevenilor pentru cei care luptă în continuare la Spitalul Județean Suceava. Deși mesajul era în afara spitalului, iar mesajul nu este unul politic am fost împiedicat de pază să expun mesajul”, a scris Cristian Șologon, unul dintre inițiatori pe pagina sa de socializare. Amintim că mercuri președinele Iohannis a retras prin decret Spitalului Județean medalia „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler pe care o conferise anul trecut.

