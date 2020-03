Starea de sănătate a doi suceveni infectați cu noul coronavirus care sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași este spre îmbunătățire. Managerul din Iași, Carmen Dorobăț, a declarat astăzi că doi dintre cei trei pacienți cu noul coronavirus care sunt internați în Terapie Intensivă vor fi transferați pe secție, având o evoluție favorabilă. ”Vestea bună este că din cei trei de pe Terapie Intensivă, doi se duc pe sector. Deci nu mai pun probleme. Şi cel de-al treilea pacient are o evoluţie favorabilă. Cei doi cu evoluţie favorabilă sunt primii doi care au fost internaţi, pacientul de la Suceava, primul ca să spun aşa, în vârstă de 71 de ani şi pacientul mai tânăr, de 37 de ani, venit tot de la Suceava”, a declarat Carmen Dorobăț.

