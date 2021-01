Poliția a continuat cercetările privind accidentul de circulație produs în data de 28.12.2020 pe str. 2 Grăniceri din mun. Fălticeni soldat cu vătămarea corporală unei persoane, iar autorul de 18 ani, din com. Bogdănești, a părăsit locul accidentului.

La data de 04.01.2020 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat, urmând ca acesta să fie cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ”vătămare corporală din culpă”, ”conducere fără permis de conducere” și ”părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție”. Totodată, față de inculpat, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 ore începând cu 04.01.2021, ora 14.45 și a fost încarcerat în arestul IPJ Suceava.

Poliția a continuat cercetările privind infracțiunea flagrantă din data de 27.12.2020, în urma căreia s-a constatat că un bărbat de 46 ani, din com. Râșca, în calitate de conducător auto se afla sub influența alcoolului și nu deținea permis de conducere.

În cursul zilei de 04.01.2021, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de bărbatul de 46 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, și „conducere fără permis”.

Prin ordonanța emisă de organele de cercetare penală, s-a dispus reținerea bărbatului de 46 de ani pe o perioadă de 24 de ore începând cu data de 04.01.2021, ora 13.05, iar în cursul zilei de 05.01.2021.

În baza ordonanței de reținere, bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul I.P.J. Suceava.