Doi tineri şi-au pierdut viaţa într-un accident rutier produs aseară în localitatea Buda, din comuna Rîşca. Victimele aveau 19, respectiv, 20 de ani și erau din Slătioara. Autoturismul în care se aflau cei doi a părăsit carosabilul şi s-a izbit violent de un stâlp electric din beton. Pompierii de la Detașamentul Fălticeni au ajuns la fața locului cu un modul SMURD. Din păcate, cei doi tineri erau decedaţi. Ambii au rămas încarcerați între fiarele maşinii.

