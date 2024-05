Doi tineri căsătoriți ca se țineau de mână în timpul Sfintei Liturghii în curtea Mănăstirii „Sfântul Ioan” au fost apostrofați de o bătrână că fac un păcat. Tinerii au cerut părerea arhiepiscopului Sucevei i Rădăuților, IPS Calinic.

”Înaltpreasfinția voastră, suntem doi tineri căsătoriți, mergem duminica la biserică și ne ținem de mână în timpul Sfintei Liturghii în curtea Mănăstirii „Sfântul Ioan”. În biserică stăm fiecare la locurile noastre, eu în dreapta, soția în stânga. Ne-a atras atenția o doamnă mai în vârstă spunându-ne că este păcat și răspunsul nostru a fost că suntem căsătoriți și că totuși suntem în curtea mănăstirii! Înaltpreasfinția Voastră, este PĂCAT sau nu?”, au întrebat tinerii.

”Probabil a fost o persoană care nu a avut parte de asemenea gesturi în familie și acum impune reguli. Ce frumos ar fi dacă familiile și după ani și zeci de ani s-ar ține de mână la fel ca în ziua logodnei și a nunții! Cu siguranță nu ar mai fi atât de multe divorțuri”, a răspuns IPS Calinic.