Actorul american Leslie Jordan a murit în urma unui accident rutier petrecut luni, 24 octombrie, chiar în Hollywood. Mașina condusă de acesta, un BMW, a intrat în coliziune frontală cu zidul unei clădiri. Încă nu e clar dacă Leslie Jordan a decedat din cauza impactului sau dacă a murit la volan din cauze necunoscute, mașina fiind scăpată, astfel, de sub control, notează click.ro.

Leslie Jordan a fost cel mai bine cunoscut pentru roluril precum Lonnie Garr din Hearts Afire (1993–1995), Beverly Leslie din Will & Grace (2001–2006, 2017–2020), pentru care a câștigat premiul Primetime Emmy. De asemenea a interpretat mai multe personaje din franciza American Horror Story. L-a mai interpretat pe Sid din The Cool Kids (2018-2019) și pe Phil din Call Me Kat (2021-2023).

