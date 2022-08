În urmă cu 11 ani, Domeniile Ostrov lansau într-o ediție limitată un vin rose, este vorba despre o ediție limitată de Cabernet Sauvignon Rose, Domeniile Ostrov Reserve. Era vorba despre 14 mii de sticle numerotate individual. Astăzi, producătorul român reușește să vândă anual peste 1,2 milioane de litri de vin rose în România.

”Roseul este deja un vin consacrat în România, suntem mândri că am mizat pe acest sortiment atunci când producătorii români nu-i dădeau prea multă importanță. Am investit de-a lungul primilor ani rose-uri, am diversificat gamele și am încercat să educăm gustul românilor pentru un vin care se bea atât vara, cât și iarna” declară Oana Belu, coproprietar Domeniile Ostrov.

Odată cu trecerea anilor, roseul a devenit un produs standard pentru producătorii români, vinurile începând să primească spații tot mai generoase la rafturile supermarketurilor din România. Astăzi, vinurile rose sunt expuse în retailul autohton în spații dedicate similare ca dimensiuni cu cele oferite vinurilor albe sau roșii.

”Avem în 2022 peste 25 de sortimente diferite de vinuri rose premium DOC Oltina și IG Terasele Dunării, principalele vinuri fiind: Legio, Ritual, Magnum Cuve Rose, Naiada Rose, NOE, JOC, Folclor, Ihtros, Vinăria Ostrov plus o serie de etichete private. La baza roseurilor noastre stau soiurile clasice de struguri de Cabernet Sauvignon, Merlot sau Fetească Neagră, Pinot Grigio, Shiraz și Pinot Noir care primesc pe dealurile Dobrogei un mixt perfect de minerale din sol, apă și soare și multă pasiune udată cu sudoare frunții” spune Oana Belu.

Roseul de la Domeniile Ostrov are o serie de caracteristici tehnice care îl face să fie foarte flexibil în asocierile cu meniuri selecte. ”Calitatea incontestabilă a roseurilor de la Domeniile Ostrov constă în lejeritatea cu care acestea se asociază cu cele mai sofisticate preparate culinare, precum și cu cele tradiționale. Catifelarea și ușurimea îl recomandă și pentru un consum independent în sezonul cald, răcit la o temperatură optimă, de până la 15 grade.

În timp, am cules din piață o caracteristică a roseurilor de la Domeniile Ostrov. Românii consideră că vinurile noastre, fiind lejere și suave, se beau frumos la petreceri lungi tipice românilor”, declară Oana Belu.

2021, un an bun pentru roseurile de la Domeniile Ostrov

Anul trecut a fost un an bun pentru viticultori, Domeniile Ostrov a încheiat 2021 cu o cifră de afaceri de 40 milioane lei.

”Vinul rose a reprezentat aproximativ 30% din vânzările noastre. Vinurile noastre, roseul și cele albe și negre, merg în retailul mare din România, Kaulfland, Lidl, Auchan, Cora, dar și în horeca pentru care avem dezvoltate game superpremium. Un acces facil la toate vinurile noastre l-am realizat prin magazinul nostru online.

O parte din vinurile produse în cramele Domeniile Ostrov merg pentru a fi îmbuteliate de alte crame, sub alte mărci. În vânzările noastre exportul a reprezentat 10 procente”, declară Oana Bleu.

Încă din 2005 la Domeniile Ostrov a demarat un amplu proces investițional constând în reconversia plantațiilor prin programe anuale succesive, sisteme de irigații, dotarea cu echipamente și utilaje specifice, precum și modernizarea celor două stații de vinificație la standarde internaționale ultramoderne.

Volumul total al investițiilor în acești ani se ridică la 40 de milioane de euro.

În prezent, Domeniile Ostrov au un areal viticol de 1300 de hectare în județul Constanța, situat pe malul drept al Dunării, la granița României cu Bulgaria.

Vinurile superioare Domeniile Ostrov sunt grupate sun brandurile: LEGIO, RITUAL, CURTEA DINTRE VII, ANGUS, NAIADA, NOE, ISTROS, OSHO, FOLCLOR sau VINARIA OSTROV.