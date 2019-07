Ca fiecare magnat, om de afaceri extrem de instarit si cu proiecte in dezvoltare de miliarde de euro, Donald Trump a avut intotdeauna o „banca a casei” asa cum o denumeste el, o institutie bancara ce leaga relatii de prietenie si sprijin pe lunga durata cu toti partenerii.

Acea banca a fost Deutsche Bank in cazul sau. Insa de la minunata relatie de prietenie si de sprijin, iata ca intr-un scurt timp se ajunge la procese legale. The Economist scrie intr-un articol surprinzator ca presedintele SUA este pregatit sa dea in judecata Deutsche Bank, asta dupa ce in decursul a 20 de ani banca i-a imprumutat sume de peste 2 miliarde de dolari.

Cum s-a racit relatia dintre Trump si Deutsche Bank?

Relatia odata cordiala dintre Donald Trump si Deutsche Bank s-a inrautatit inca de acum 3 ani. Cand a devenit un pretendent serios pentru presedintie, in 2016, Deutsche a incetat sa-i imprumute bani investitorului, care inca datoreaza bancii zeci de milioane de dolari.

Deutsche a inceput sa predea documente financiare referitoare la relatiile de afaceri ale domnului Trump catre Letitia James, avocatul general al New Yorkului, care il investigheaza pe presedinte.

Incepand cu luna ianuarie, avocatii bancii au colaborat cu anchetatori din comisiile de la Casa de Informatii si de Servicii Financiare controlate de democrati, care investigheaza afacerile financiare ale presedintelui.

Dupa ce diverse citatii legislative au aparut la banca, pentru a preda documentele financiare in cadrul anchetei, avocatii bancii au semnat pe 15 aprilie documentul conform caruia intreaga istorie financiara a relatiei intre banca si Donald Trump va fi pusa la dispozitia comisiei.

In lunile imediat urmatoare, fara nicio decizie si nicio intentie de a rezolva acest conflict pe cale amiabila, prin procedeele de arbitraj comercial, Trump a dat in judecata banca.

Avocatii cer instantei sa declare capetele de acuzare ale comisiilor ca fiind invalide. Trump sustine ca au fost eliberate diverse acuzatii pentru a-l „hartui”. El declara ca „Nu exista alte motive plauzibile pentru aceste acuzatii decat lansarea lor in scop politic”.

De ce este dornic Trump sa ascunda aceste documente de ochii lumii?

In cadrul procesului, banca ar urma sa dezvaluie arhive importante care contin date concrete despre istoricul financiar al companiilor lui Trump, despre activele acestuia si despre averea sa. In cadrul anchetei asupra presedintelui SUA sunt aduse in discutie diverse acuzatii de frauda.

Declaratiile de avere depuse de Trump par a fi eronate, iar averea pare a fi mult mai mare decat a declarat presedintele.

Deutsche Bank declara ca intreg procesul presedintelui reflecta o disputa intre domnul Donald Trump si comisiile de la Congres si ca banca nu doreste sa fie pusa in lumina acestor evenimente, nefiind acuzata de nici un delict. Tocmai de aceea, banca doreste sa coopereze si sa afiseze transparenta in relatiile legale, declara reprezentantii.

Ce implicatii mondiale ar putea avea aceasta disputa si rezultatele sale?

Comitetul de avocati ai presedintelui SUA par a fi sceptici cu privire la reusita acestui proces. Astfel ei tind sa stea departe de a pune la indoiala motivele legitime ale deputatilor pentru a suporta investigatii.

In plus, spun avocatii, apararea privilegiata a executivului care ar putea impiedica aparitia alotor citatii catre banca si ar putea suspenda ancheta, nu se aplica lucrurilor pe care presedintele le-a facut in viata sa privata inainte de a fi ales.

Astfel, in cazul in care procesul se realizeaza si Deutsche Bank castiga, avand dreptul sa afiseze istoricul financiar al aferilor lui Trump, functia sa poate fi pusa in pericol daca acuzatiile sunt intemeiate si Trump se face vinovat de frauda.