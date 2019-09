Donald Trump a ajuns pentru prima data in Bay Area – Silicon Valley de cand a fost ales presedintele SUA. Evenimentul a fost pastrat la cele mai mici niveluri, fiind de o discretie aparte. Iar asta pentru ca Donald Trump nu a batut drumul degeaba pana in Bay Area. A venit cu o campanie de strangere de fonduri fara precedent.

In mare parte a carierei sale de businessman, Doanl Trump i-a numit pe acestia ” tocilari” sau „totalmente ciudati”, referindu-se la geniile din Silicon Valley, iar astazi iata ca ajunge in zona pentru a cere fonduri acestor ciudati, declara jurnalistii Recode.

Aparitia lui Trump la Palo Alto pentru prima sa calatorie in Silicon Valley de cand a fost ales, a lansat neoficial o noua faza in relatia dintre un presedinte care este adanc implicat in lumea afacerilor americane, cu anumite companii de la care pare a avea nevoie de miliardarii acestora. Acest gest arata doar cat de toxic a putut deveni Trump, unii dintre sustinatorii sai chiar ajungand sa nu mai doreasca sa discute despre acest subiect.

Fundatiile politice de fundraising pentru politicienii democrati sunt adesea creatoare de spectacole de forta atunci cand au nevoie de fonduri. Donatorii de 5 stele si cu anumite caractere indraznete primesc invitatii distribuite pe scara larga.

Insa de aceasta data, totul a fost facut parca miseleste, aparand Donald Trump impreuna cu echipa sa intr-o zona in care fiecare donatie si fiecare gest al unei companii poate degenera rapid intr-o criza de publicitate pe care revistele de profil de abia o asteapta.

Sigur, Trump are niste sustinatori mari in Silicon Valley. Dar toti acestia au de obicei acelasi mesaj cand sunt intrebati despre acest subiect: „Fara comentarii.” Aproape fiecare sustinator important al lui Trump din Silicon Valley a refuzat sa comenteze pentru aceasta poveste.

Si astfel vizita lui Trump in Silicon Valley, care se preconizeaza ca va strange 3 milioane de dolari pentru realegerea sa ca presedinte, este invaluita in secret.

Democratii si republicanii anti-Trump sunt profund curiosi cu privire la cine intentioneaza sa gazduiasca strangerea de fonduri, care incepand de acum cateva zile era inca tinuta strans sub invelisurile secretomaniei in incercarea de a evita protestele.

Ultima calatorie pe care a avut-o Donald Trump in zona Golfului – raliul din San Jose 2016 s-a incheiat cu unele confruntari violente. Tocmai de aceea, multi dintre simpatizantii lui Trump au ales sa ramana in anonimat, iar cei care il urasc de moarte pe presedintele actual al SUA, de abia asteapta primele scantei.

Ce parere au cei din Silicon Valley despre aceasta campanie?

Sa donezi lui Trump? „Asta spune multe despre personajul tau”

Grupul ragtag de lideri din Silicon Valley care sprijina Trump este o adunare selecta, insa multi dintre cei care sunt ancorati in zona raman deoparte de astfel de campanii. Ei considera ca Trump face o ironie ajungand sa ceara bani tocmai de la cei pe care i-a jignit in repetate randuri. Asta spune multe despre caracterul celor care doneaza. Totusi, unele nume sunt surprinzatoare.

Doug Leone, partenerul de conducere global al Sequoia Capital, firma de capital de risc de elita a Silicon Valley si sotia sa, au acordat impreuna 100.000 de dolari in iunie acestui super PAC creat pentru a stimula oferta de realegere a lui Trump. Donatiile Leones nu au fost anterior raportate. Iar intrebat despre aceasta poveste, Leone a refuzat sa faca orice comentariu.