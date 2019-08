Organizația TNL Rădăuți, împreună cu deputatul PNL Dumitru Mihalescul au încheiat cu succes cea de-a III-a ediție a evenimentului caritabil ,,DONATHLON – Donează din inimă pentru o inimă’’ pentru Ciprian Sfichi, fostul polițist al Serviciului pentru Acțiuni Speciale din IPJ Suceava, rănit grav într-o misiune în luna decembrie a anului 2017.

În urma acțiunii caritabile, Organizația TNL Rădăuți a înmânat duminică, 18 august, bonurile valorice și banii strânși în urma campaniei domnului Ciprian Sfichi. După finalziarea acestei acțiuni caritabile, deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a declarat că „mă bucur enorm să văd tinerii liberali din Rădăuți implicându-se în acțiuni caritabile care aduc bucurii și speranță în sufletul oamenilor, iar proiectul ,,DONATHLON – Donează din inimă pentru o inimă’’ a început să prindă contur și de la o ediție la alta tot mai mulți rădăuțeni au fost sensibilizați de campania noastră și au venit să doneze sânge. Sunt de părere că acțiunile noastre vorbesc mai tare decât vorbele, iar dacă vrem să aducem o reală schimbare în bine în viețile celor din jurul nostru, o putem face doar prin puterea exemplului personal. Bravo organizației TNL-Rădăuți și celor 60 de persoane care au venit cu dorința de a dărui ceva din inima lor!’’

La sântul său, președintele TNL Rădăuți, Tibeică Silviu-Cătălin a spus că “iată că am ajuns și la finalul ediției a 3-a de DONATHLON – Donează din inimă pentru o inimă! Este proiectul meu de suflet din cadrul organizației TNL Radauti, proiect ce a devenit deja o tradiție! Mă bucur nespus de mult să văd că prin acțiunile noastre reușim să ajutăm din ce în ce mai multă lume, mai mult decât atât, să oferim un exemplu și să inspirăm alte grupuri de tineri să ne urmeze. A fost o prezență extraordinară de 60 de persoane din care 50 au fost eligibile pentru a dona sânge. Sper ca la următoarea ediție ce va avea loc de Crăciun să ne găsim sănătoși, voioși și plini de energie pentru încă o rundă de a salva vieți. Cazul umanitar sprijinit a fost cel al polițistului Ciprian Sfichi, rănit în timpul unei misiuni. Acesta are nevoie de asistență continuă pentru o recuperare cât mai bună. Am fost împreună cu colegii mei de la TNL pentru a înmâna bunurile strânse. Am găsit un Ciprian extrem de bine motivat, un Ciprian luptător, un Ciprian cu zâmbetul pe buze gata să înfrunte orice obstacol! Felicitări #EROI TNL-iști pentru toată munca depusă!”

Tinerii liberali rădăuțeni îndeamnă toți cetățenii Rădăuțiului să fie mai buni, să își ajute aproapele și să aibă o inimă deschisă pentru oamenii care se află la nevoie.