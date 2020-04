Directorul de la Crucea Roșie Suceava, Corneliu Dediu, a anunțat că filiala pe care o conduce continuă acțiunea de susținere și protejare a personalului medical și a Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” prin donații atît de necesare în lupta împotriva pandemiei de coronavirus.

El a spus că filiala de Cruce Roșie a donat spitalului 400 de cutii cu mănuși de protecție, 150 de combinezoane, 80 de litri de dezinfectant, 2 mașini de spălat, 2 uscătoare, 2 frigidere, 2 cuptoare cu microunde, fierbătoare de apă și filtre de cafea.

În același timp, Corneliu Dediu a arătat că este în derulare campania de strîngere de fonduri „Cu Toții În Linia Întîi” inițiată de antreprenorul Ștefan Mandachi. Corneliu Dediu a amintit că prin această campanie Ștefan Mandachi își vinde la centimetru metrul de autostradă construit la Cumpărătura.

Banii vor ajunge la Crucea Roșie Suceava, pentru a fi achiziționate ventilatoare și echipamente medicale necesare Spitalului din Suceava sau altor spitale din județ. De asemenea, pe site-ul campaniei 1cm.ro pot fi făcute în continuare donații în conturile în lei, euro și lire sterline ale Crucii Roșii Suceava.

Conturile sînt următoarele:

RO76RNCB0244020411980004, în euro,

RO43RNCB0244020411980016 în lei



RO64RNCB0244020411980026 în lire sterline.