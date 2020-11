Fundația pentru Copii Ronald McDonald, care ține familiile împreună oferind cazare gratuită părinților pe durata spitalizării celor mici, își extinde posibilitățile de donație existente până în prezent. Începând din luna noiembrie, poți face donații lunare recurente în valoare de 2 euro* printr-un SMS la numărul scurt 8845, cu textul FAMILIE. În plus, online, pe site-ul fundației www.rmhc.ro/doneaza, poate fi donată orice sumă, existând opțiunea de a alege susținere lunară.

„Trecem printr-un an dificil și diferit, care ne-a încercat pe toți, dar pe care am ales să nu-l privim ca pe o piedică în calea misiunii noastre. Deși am fost nevoiți să ne adaptăm contextului pandemic, am continuat să ne urmăm misiunea și să ținem familiile împreună, redirecționând în același timp fonduri și către lupta împotriva COVID-19, acolo unde a fost mai mare nevoia”, a declarat Amalia Năstase, președintele Fundației pentru Copii Ronald McDonald.

„Anul viitor venim alături de comunitatea ieșeană cu mult drag, iar construcția Casei Ronald McDonald de la Iași este principalul obiectiv și toate eforturile noastre vor merge în această direcție. Ne bucurăm că am reușit să extindem posibilitățile de donații pentru Fundația noastră și implicit pentru Case și vrem să le mulțumim celor care ne-au susținut în organizarea campaniei de strângere de fonduri, în special echipei HaHaHa Production și lui Smiley care ne-au oferit melodia Confesiune”, a completat Amalia Năstase.

Principalul susținător al Fundației, McDonald’s, oferă de asemenea clienților posibilitatea de a-și arăta suportul invitându-i să doneze cash la casele de marcat din restaurante, în cutiile speciale, sau contactless, prin cardul bancar. Mai mult decât atât, în săptămâna 16 – 22 noiembrie, cu ocazia McHappy Day, compania va sprijini Fundația cu câte 1 leu din costul fiecărui Happy Meal vândut în toate restaurantele sale din țară.

„Ca în fiecare an, colegii noștri din restaurante sunt cei mai mari susținători ai cauzei Fundației pentru Copii Ronald McDonald. Cu ajutorul clienților și al echipei noastre, anul trecut am reușit să strângem donații în valoare de peste 500.000 lei în restaurantele McDonald’s pe întreaga perioadă a campaniei și ne bazăm pe sprijinul tuturor și în acest an. Construcția unei noi case la Iași este foarte importantă pentru comunitatea locală și vom oferi în continuare tot suportul nostru Fundației, astfel încât să putem ajuta cât mai curând și părinții care au nevoie de cazare în apropierea Spitalului pentru Copii Sfânta Maria din Iași”, a declarat Paul Drăgan, director general Premier Restaurants România.

Fundația este prezentă în România de 22 de ani și are ca principală activitate susținerea celor două Case Ronald McDonald din București și Timișoara, în care au fost cazați aproape 21.000 de părinți pe durata spitalizării copiilor. Anul viitor, Fundația își propune să construiască a treia Casă, la Iași, în curtea spitalului Sfânta Maria. Acesta este un proiect unic în zona Moldovei, care va asigura cazare pentru încă 1.000 de persoane în fiecare an și către construcția căruia vor fi alocate o mare parte dintre fondurile disponibile.

Casa Ronald McDonald din București a fost inaugurată în 16 noiembrie 2003, în curtea spitalului Grigore Alexandrescu din Capitală. În cele 16 camere ale sale, peste 11.100 de părinți și copii veniți din toate colțurile țării la tratament au găsit sprijin și alinare. Fundația a finalizat anul acesta proiectul de remodelare completă și extindere a Casei din Timișoara, care are capacitatea de a oferi anual peste 5.000 de nopți de cazare gratuită familiilor vulnerabile. În lunile aprilie și mai 2020, când întreaga țară se afla sub restricții din motive sanitare, cele două Case au servit drept adăpost pentru personalul medical activ din spitalele Grigore Alexandrescu din București și Louis Țurcanu din Timișoara.

*Valoarea Donaţiei este de 2 Euro/lună. Pentru a opri Donația lunară trimite mesajul FAMILIE STOP la 8845. Suma alocată cauzei este de 2 Euro ( nu se percepe TVA pentru donaţiile de pe abonament). În reţelele Digi Mobil, Orange şi Telekom România Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA-ul a fost reţinut la achiziţionarea creditului. Pentru donaţiile de pe cartele preplătite, în reţeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA. Campanie realizată cu sprijinul Digi Mobil, Orange Romania, Telekom Romania Mobile şi Vodafone Romania.