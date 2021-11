E vâlvă mare în jurul show-ului Survivor, odată cu mutarea lui la PRO TV și cu castingul deschis pentru alegerea Războinicilor și a Faimoșilor. Apar multe nume celebre pe listă, iar recent s-a vehiculat că Dorian Popa s-ar afla printre concurenți. Click! are, în premieră, replica solistului.

„Este drept, în anii precedenți am fost curtat de cei care se ocupau de show-ul Survivor, dar am refuzat elegant și diplomat, întrucât și voi ați spus, în urmă accidentării suferite la show-ul Ultimul trib, din Madagascar, de la Antena 1, mi-am promis mie că nu voi mai merge prea curând într-un show de o asemenea anduranță. Și că dacă va fi să o fac, voi anunța eu pe toate platformele mele de social media, unde evident că toți cei care sunt conectați află lucruri despre proiectele viitoare în care vreau să particip. Dar, în momentul de față, eu nu am nicio legătură cu noul show Survivor și nu am fost ofertat și nici nu am propus sumele care se vehiculează în presă. Sunt sută la sută fictive. Repet, nu sunt nici supărat, nici deranjat, dar consider că este vital să spun adevărul și partea mea de poveste. Așa cum cred că e normal să o facem atunci când în presă ies lucruri mai puțin adevărate”, ne-a spus, în exclusivitate, Dorian Popa. „Obiectiv vorbind, în momentul de față eu sunt în negocieri cu mai multe proiecte, nu pot să vă spun foarte multe de la ce posturi TV și din ce direcție, dar în momentul în care voi avea ceva concret voi anunța public și, de ce nu, veți fi printre primii care veți afla”, a spus Dorian Popa, în exclusivitate pentru Click!.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/exclusiv-dorian-popa-adevarul-despre-participarea-la-survivor-solistul-este