Mereu pe drumuri între concerte, cu proiecte online şi afaceri, Dorian Popa (34 de ani) abia mai are timp să îşi tragă sufletul şi să se bucure de roadele muncii sale. L-am întâlnit marţi seară la premiera filmului „Black Adam” din Băneasa, unde a mers să-l vadă pe The Rock în acţiune, fiind mare fan al actorului musculos. Ce eforturi face ca să fie şi el la fel de musculos, dar şi cum îi mai merg afacerile, a povestit într-un interviu exclusiv Click!.

Click!: Cum mai eşti, Dorian Popa?

Dorian Popa: Salutare! Sunt bine şi dacă sunt la un film cu The Rock, sunt şi mai bine.

Eşti ca The Rock: puternic, forţos….

Ştii cât am mâncat, azi, ca să arăt ca The Rock? Am zis: „bagă mai mult de două ori, să pari mare”.

Ce urmează pentru tine? Mai deschizi o şaormerie?

Mai avem multe şaormerii în program, şi în Bucureşti, şi în ţară. Ne pregătim şi de Târgovişte, şi de Brăila, şi în Bucureşti mai sunt câteva. Mă pregătesc să îmi vină maşina, un Lamborghini! Mai sunt două luni şi ajunge, fix de Crăciun. Dacă vine Moş Crăciun cu Lamborghiniul meu, să-i dea Dumnezeu sănătate şi trai bun în casă. De-abia aştept! Între timp m-am apucat să îmi fac garajul.

