Celebrul influencer, actor și cântăreț, Dorian Popa, va juca un rol principal în comedia MENTORII, primul film creat de UNTOLD Universe. Alături de el, comediantul Cătălin Bordea este celălalt actor principal anunțat pentru această producție care promite să fie comedia anului 2025 în România, notează click.ro.

Dorian Popa va intra în pielea mentorului Flex Barbarul, un personaj original și autoironic, cum nu a mai fost văzut până acum. Flex Barbarul este unul dintre cei trei mentori care îl vor ajuta pe Johnny Baltă, interpretat de Cătălin Bordea, să își transforme viața și să demonstreze tatălui său că este demn să devină moștenitor al imperiului financiar al familiei. Personajul lui Dorian va încerca să-l convingă pe Johnny că succesul în viață se obține prin antrenamente intense de fitness, un regim alimentar special și multe alte trucuri.

Dorian Popa a împărtășit entuziasmul său pentru acest proiect, potrivit sursei citate: „Acum un an și ceva am citit pentru prima dată schița scenariului și mi s-a părut extrem de bun. M-am reîntâlnit cu regizorul Adrian Tapciuc și cu băieții după un an și mi s-au reconfirmat primele impresii când am citit scenariul și am râs cu gură până la urechi. Abia aștept să văd dacă mă pot parodia, dacă mă pot ‘lua la mișto’ în așa măsură încât oamenii să râdă de compoziția mea”.

Sursa foto: Facebook

