Accidentat la începutul lunii decembrie a anului trecut la Campionatul European de cros de la Tillburg, atletul Dorin Andrei Rusu s-a recuperat în timp record şi trage tare pentru a realiza baremul necesar calificării la Europenele Indoor de seniori, care vor avea loc la Glasgow, în Scoţia, între 1 şi 3 martie. În acest sens, sportivul pregătit de profesorul Cristian Prâsneac la Clubul Sportiv Municipal Dorna Vatra Dornei a participat la sfârşitul săptămânii trecute la un puternic concurs internaţional de sală, la Viena. Rusu a luat startul în cursa de 1500 metri alături de alţi 25 de adversari, ajungând la linia de sosire al patrulea, cu timpul de 3 minute, 45 secunde şi 89 sutimi. Atletul în vârstă de doar 20 de ani a fost devansat de englezul Philip Seseman (3:44, 42), cehul Jan Fris (3:45, 20) şi de Archie Davis, tot din Anglia, cu timpul de 3:45,63.

„După o lună de pregătire dură, pe o vreme nu tocmai prielnică, a venit şi primul test important pentru mine, la Viena. Am alergat visând la calificarea pentru Europene, însă am încheiat cursa cu doar 89 de sutimi peste baremul de 3 minute şi 45 secunde. Rămân însă optimist şi încrezător că voi realiza un timp mai bun la Naţionalele de sală de la Bucureşti, care vor avea loc pe 6-7 februarie, sau la Balcaniada Indoor de la Istanbul, care se va desfăşura o săptămână mai târziu”, a declarat Dorin Andrei Rusu, fost campion european Under 20 şi multiplu medaliat la întrecerile naţionale şi balcanice.

În acelaşi concurs atletic, juniorul Alexandru Prâsneac şi-a îmbunătăţit cel mai rezultat personal în cursa de 800 de metri, ca şi Claudia Costiuc, în proba similară a fetelor. Ambii sportivi sunt legitimaţi la CSM Dorna Vatra Dornei, ca şi Dorin Andrei Rusu.