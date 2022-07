Fostul internațional român, Dorin Goian, este noul antrenor principal al echipei de fotbal Foresta Suceava. “Clubul nostru a ajuns la o înțelegere cu Dorin Goian, acesta urmând să preia conducerea băncii tehnice a Forestei pentru noul sezon”, a transmis astăzi conducerea clubului.

Primul antrenament condus de noul antrenor al „galben-verzilor” va avea loc pe data de 18 iulie, atunci când este programată reunirea lotului.