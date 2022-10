Antrenorul principal al echipei de fotbal de Liga a III-a, Foresta Suceava, Dorin Goian, este încîntat de rezultatele formației pe care o coordonează. La finalul turului de campionat, Foresta este lidera Seriei I, cu 22 de puncte, cu șase peste ocupanta locului secund, Dante Botoșani. Fostul internațional a declarat, la Radio Top: „A fost un parcurs chiar și peste așteptările mele. Ne-am reorganizat din mers, după ce am început pregătirile cu 14 jucători, dintre care vreo opt copii de la Liceul cu Program Sportiv. Una peste alta, sînt bucuros de acest parcurs. Sînt mulțumit de rezultate, sînt mulțumit de jucători”. Dorin Goian a completat: „Este o ușoară stare de oboseală, o resimt în rîndul jucătorilor, însă e normală. S-a dus un tur de campionat. În plus, să nu uităm că noi, comparativ cu alte echipe, am jucat încă trei meciuri în Cupa României, trei meciuri solicitante, unde s-a depus un efort mare”. De asemenea, antrenorul Forestei a afirmat că a vorbit cu jucătorii și că vrea ca și în celelalte partide programate pînă la finalul anului aceștia să se mobilizeze, pentru a acumula cît mai multe puncte. Pînă pe 3 decembrie, se vor mai disputa șase etape.