Conducerea Forestei Suceava a anunțat despărțirea de antrenorii Dorin Goian și Daniel Bălan, din cauza startului neconcludent al sezonului oficial.

„În urma debutului slab de campionat și a eșecului din Cupa României, am avut o discuție cu antrenorul principal Dorin Goian, în urma căreia am stabilit de comun acord rezilierea contractului. La fel au stat lucrurile și în ceea ce îl privește pe antrenorul secund Daniel Bălan. Le mulțumim pentru munca depusă pe banca Forestei și le dorim mult succes în carieră”, se arată în comunicatul postat pe pagina oficială de Facebook a grupării sucevene.

Cu cei doi foști steliști la timonă, Foresta a înregistrat o victorie (1-0 cu Ceahlăul Piatra Neamț) și două eșecuri (1-2 cu Știința Miroslava, 2-3 cu Șomuz Fălticeni), în campionat, și altă înfrângere în fața celor de la Șomuz, cu 0-2, în Cupa României.

„Din păcate asta este viața antrenorilor. Îmi pare rău că s-a ajuns aici. A fost cam scurt mandatul meu pe banca Forestei, însă am ajuns la concluzia că este mai bine să reziliem contractul acum. Este o mare dezamăgire pentru mine, dar trebuie să merg înainte. A fost un cumul de factori exact cum nu aș fi dorit, care a condus la această situație. Trăim vremuri ciudate în sport, ca de altfel întreaga societate. Aș fi vrut să am parte de altă conjunctură, dar așa a fost să fie. M-aș fi așteptat poate la mai multă susținere în aceste momente, în care mie nu mi-a fost ușor. Am o săptămână de când stau acasă, în izolare, din cauza infectării cu COVID-19, motiv pentru care nici nu am putut să fiu lângă echipă la meciurile cu Șomuz. Practic, am stat doar două partide pe banca Forestei. Oricum, pentru mine Cupa României nu a fost o prioritate, de aceea am și început partida de la Fălticeni fără mai mulți titulari”, a declarat Dorin Goian.

Până la numirea unui nou antrenor, de pregătirea echipei sucevene se vor ocupa secunzii Bogdan Tudoreanu și Vasile Prisacă.