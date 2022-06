Fostul internațional Dorin Goian susține că meciul de retragere al lui Adrian Mutu de pe Cluj Arena a reprezentat un eveniment foarte reușit, la care a participat cu plăcere. El a declarat, la Radio Top: „A fost un eveniment care ar trebui să se repete mai des în România, pentru că lumea vrea să-și revadă anumiți jucători preferați din perioada când aceștia activau. Erau rezultate bune în perioada când activam o mare parte din noi. Au fost rezultate bune și e clar că lumea este nostalgică. Meciurile de retragere sunt meciuri demonstrative, la care lumea trebuie să vină ca la un spectacol, fiindcă asta este. Nu mai putem noi să ducem ritmul din alte vremuri, dar glezna funcționează. De altfel, s-a văzut și la Gheorghe Hagi. Piciorul nu i-l ia nimeni, și finețea cu care atinge mingea este unică. M-am bucurat de invitație. Am vorbit cu Adrian și ideea a fost să facă o formație în mare parte cu coechipieri din națională care au evoluat cît de cît împreună, contra prietenilor lui. Îmi pare rău că nu a ajuns Cristi Chivu. Cristi Chivu ar fi trebuit să facă un efort să ajungă pentru că la urma urmei el cu Mutu au fost liderii generației noastre. Cu siguranță, multă lume și-ar fi dorit să-l vadă și pe Chivu”.

Dorin Goian a mai spus: „Evenimentul de pe Cluj Arena a fost grozav. Am avut și plăcerea, din nou, după meci să stăm la un pahar inclusiv cu foști adversari ca Trezeguet și Makelele. Cu Trezeguet am jucat la un Campionat European. L-am prins și în campionatul Italiei, cînd eram la Palermo și el era la Juventus. M-am bucurat să mă revăd cu Hasselbaink. El a jucat în acea semifinală cu Middlesbrough, înainte de a se duce la Chelsea. A venit și Luca Toni. L-am avut adversar direct la Euro 2008, în partida România-Italia, scor 1-1, când a ratat Mutu penalty-ul. A fost și Paolo Cannavaro. Eram adversari, el la Napoli, eu la Palermo. Cu Emanuele Blasi am fost coechipier la Palermo. Cu toții sunt niște oameni simpli, care s-au bucurat de eveniment, au socializat, s-au pozat cu fanii și au dat autografe”. La partida de pe Cluj Arena au asistat aproximativ 20.000 de oameni, iar duelul s-a încheiat cu scorul de 3-3. Unul din goluri a fost marcat de Adrian Mutu, din pasa lui Gheorghe Hagi.