Municipiul Vatra Dornei a găzduit de curând cea de-a III-a ediţie a Dorna Junior Football Festival, turneu care a reunit la start 50 de echipe împărţite pe cinci categorii de vârstă: 2005, 2007, 2008, 2010 şi 2011.

Cluburile sucevene şi-au adjudecat trofeul la trei categorii prin ACS Juniorul (2007 şi 2010) şi CSM Dorna Vatra Dornei (2011), iar în alte opt rânduri au urcat pe podiumul de premiere. Organizată de clubul CSM Dorna Vatra Dornei, în parteneriat cu Primăria Municipiului Vatra Dornei, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Suceava şi Federaţia Română de Fotbal, competiţia l-a avut ca invitat special pe fostul internaţional român Miodrag Belodedici.

Podiumurile şi câştigătorii premiilor speciale:

Categoria 2005:

1. LPS “Mircea Eliade” Bucureşti

2. Dorna Vatra Dornei

3. Unirea Ruginoasa (Iaşi)

Cel mai bun portar: Lucian Handaric (CSM Dorna)

Cel mai bun jucător: Răzvan Ghiţan (Inter Viişoara)

Golgheterul turneului: Andrei Sebe (LPS “Mircea Eliade”)

Categoria 2007:

1. Juniorul Suceava

2. Viitorul Năsăud

3. Dorna Vatra Dornei

Cel mai bun portar: Paunel Apetrii (Juniorul Suceava)

Cel mai bun jucător: Robert Chifa (Viitorul Năsăud)

Golgheterul turneului: Iustin Pintescu (CSM Dorna)

Categoria 2008:

1. CSS Botoşani

2. Juniorul Suceava

3. Dorna Vatra Dornei

Cel mai bun portar: Teodor Şpac (CSM Dorna)

Cel mai bun jucător: Alex Anton (Juniorul Suceava)

Golgheterul turneului: Mario Feraru (CSS Botoşani)

Categoria 2010:

1. Juniorul Suceava

2. Dorna Vatra Dornei

3. “Nicu Gane” Fălticeni

Cel mai bun portar: Edi Constantinescu (Juniorul Suceava)

Cel mai bun jucător: Vlad Lupuleasa (“Nicu Gane” Fălticeni)

Golgheterul turneului: Corina Colibaba (CSM Dorna)

Categoria 2011:

1. Dorna Vatra Dornei

2. Juniorul Suceava

3. Foresta Fălticeni

Cel mai bun portar: Ianis Pascaru (Juniorul Suceava)

Cel mai bun jucător: Nicholas Rîpan (Dorna Vatra Dornei)

Golgheterul turneului: Ştefan Tihon (Junior Campulung)

“Ediţia din acest an ne-a pus la încercare din cauza condiţiilor meteo, dar am reuşit să facem faţă provocării. Ne bucură faptul că numărul echipelor înscrise la Dorna Junior Football Festival a crescut, ceea ce înseamnă că am reuşit să ne ridicam la nivelul aşteptărilor participanţilor. Asta şi datorită oamenilor care ne ajută la organizarea turneului. Invitatul special din partea FRF, Miodrag Belodedici, creşte nivelul de interes, copiii fiind foarte bucuroşi să întâlnească o fosta glorie a fotbalului românesc. De asemenea, am avut sprijinul autorităţilor locale şi asta ne creşte dorinţa de a face lucruri frumoase pentru fotbalul dornean. Ţin să mulţumesc pe aceasta cale Primăriei Vatra Dornei, Primăriei Dorna Candrenilor, Federaţiei Romane de Fotbal, Asociaţiei Judeţene de Fotbal, conducerii clubului CSM Dorna şi sponsorilor Aqua Carpatica, AutoMeister, DMS Las Vegas, Telescaun Vatra Dornei, Joma, Dana Derm, Maximilyanis Sport şi Pensiunea Ellemer”, a precizat Ionel Nemeş, promotorul turneului.