Dorna Medical, în colaborare cu Kaban, organizează Cupa Dorna Medical, la schi alpin&snowboard, ediția V-a, în perioada 21-22 februarie 2020. Festivitatea de premiere va avea loc pe 23 februarie 2020. Partenerii sunt Primaria Municipiului Vatra Dornei, Consiliul Municipal Vatra Dornei, SALVAMONT VATRA DORNEI, Euroski – Scoala de Schi, Ski Stop – Pârtia Veverița, SASAdventure. Evenimentul va fi acoperit media de către: Orion Media Vatra Dornei, Radio Dorna, Bucovina TV, TV PLUS Suceava, As TV, Impact Fm Radio, Radio Transilvania, Ziarul Rasunetul. Acest proiect, Cupa Dorna Medical la schi alpin și snowboard, este unul prioritar pentru organizatori și ca de fiecare dată, în ultimii cinci ani, scopul este promovarea sănătății prin sport.

Competiția, demarată de Dorna Medical și Kaban, a devenit una de renume pe plan local și național, iar participarea a fost de fiecare dată una numeroasă, cu mulți concurenți din toată țara. De la un an la altul, numărul participanților a crescut semnificativ.

„În 2015, s-au înscris 102 participanți de toate vârstele. Era prima ediție a Cupei Dorna Medical la schi alpin și snowboard, un concurs inaugural pentru care am învățat din mers etapele organizatorice.

De fiecare dată, am apreciat toți concurenții și am încercat să-i motivăm prin premii substanțiale și expunere mass-media. În mod previzibil, nu ne-am uitat campionii și ținem să-i amintim pe marii câștigătorii ai Marelui Premiu, Cupa Dorna Medical pentru cel mai bun timp. În 2015, spărgeau gheața doi câștigători, care au obținut același timp, un minut și câteva secunde și au luat amândoi Cupa Dorna Medical – Ilie Groza și Andreas Banu”, au transmis organizatorii.

În 2017, interesul a fost mai mare, 128 de pasionați de sport s-au întrecut atunci să ia Marele Premiu, Cupa Dorna Medical pentru cel mai bun timp.

În acel an, a venit în forță Emanuel Rusu, un bistrițean care a demontat un mit, acela că ardelenii ar fi molcomi. În acel an, a coborât de pe pârtie într-un minut, 16 secunde și o sutime (01:16.01), arătând că performanța e definitorie pentru campion.

„În 2018, 140 de schiori au venit să cucerească Pârtia Veverița, premiile și inimile noastre. În 2018, Gabriel Todașcă a fost cel mai bun, fiindu-i necesar un minut, 24 de secunde și 66 de sutimi (01: 24:66) pentru a ajunge la linia de finish. Tânărul, devenit între timp salvamonist, a participat în 2018 alături de tatăl lui la Cupa Dorna Medical. Performanța lui Gabriel Todașcă s-a repetat în 2019, căci premiul a fost din nou adjudecat tot de către acesta, marele câștigător din 2018,care a reușit să-și doboare propriul record înregistrat cu un an în urmă. Anul trecut, 162 de schiori să lupte pentru cupe și premii.În 2020, avem convingerea că se vor înscrie un număr record de participanți”, se arată într-un comunicat transmis de organizatori.

Roman Boca: „Acest proiect este unul de suflet pentru noi!”

„Acest proiect, Cupa Dorna Medical la schi alpin și snowboard, este unul de suflet pentru noi, și de la început ne-am propus să promovăm, prin ceea ce facem, SĂNĂTATEA PRIN MIȘCARE. Și nu am nevoie de statistici pentru a realiza că SCOPUL E ATINS de fiecare dată. 162 de concurenți de toate vârstele, de la patru anișori la 67 de primăveri, au concurat în anul 2019 pe Pârtia Veverița”, a subliniat Roman Boca, manager Dorna Medical. Cea mai tânără participantă de atunci, Diana Manolache, avea patru ani, iar seniorul competiției a fost Iuliu Pața, un fost profesor de Educație Fizică și Sport în vârstă de 67 de ani. Și Gabi Todașcă a ținut să puncteze în 2019 cât de mult înseamnă premiul pentru el.

„Pot să zic, că de fiecare dată pentru mine este o nouă provocare, mai ales că de acum înainte va trebui să îmi mențin ștacheta acolo, sus. Acest premiu pentru mine reprezintă munca mea în toți acești ani și, recunosc, Cupa Dorna Medical la schi alpin&snowboard a fost cel mai frumos concurs din punct de vedere organizatoric pentru mine.Faptul că am câștigat Marele Premiu a fost un vis care în final s-a dovedit a fi realitate! La orice concurs, când sunt la start, visez la locul I, dar nu totdeauna se poate să îl și câștig, știind că e vorba de câteva sutimi de secundă care ne despart pe noi, schiorii participanți. Și toți vrem același lucru, Marele Premiu. Faptul că am concurat iar alături de tatăl și de fratele meu meu m-a motivat mai mult, sloganul lui a fost Să fiu mai buni ca ei!, și asta am reușit”, a spus Gabi Todașcă în 2019.

Schiul alpin și snowboardul ne aduc împreună la Vatra Dornei

Dorna Medical și Kaban încurajează oamenii obișnuiți să își testeze limitele, dar mai ales să facă mișcare. E drept, unii câștigă, alții pierd, ca în orice competiție, dar importantă e participarea.Vă reamintim că „Bucuriile Zăpezii”, „Serbările Zăpezii” cum a fost redefinit evenimentul organizat de Primăria Vatra Dornei, a ajuns la cea de-a 37-a ediție și ne onorează pentru al cincilea an consecutiv apartenența la această manifestare atât de dragă dornenilor și miilor de turiști care vizitează orașul. Participanți sau nu la Cupa Dorna Medical, esențial e să faceți mișcare, să aveți grijă de sănătatea voastră. Ne bucurăm de prezenţa concurenților din toate oraşele României, din județele Suceava, Bistrița-Năsăud, Iași, Cluj și chiar București. Schiul alpin are milioane de fani pe toate meridianele şi, de fapt, oriunde trăiesc oameni avem și pasionați ai sportului. Schiul alpin și snowboardul ne aduc împreună la Vatra Dornei într-o singură familie.

Dăm startul înscrierilor la Cupa Dorna Medical, la schi alpin&snowboard, ediția V-a, Vatra Dornei! Mult succes tuturor!