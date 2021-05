Duminică după amiază Poliţia municipiului Vatra Dornei a fost sesizată la 112 că pe strada Unirii din localitate a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar unul dintre conducătorii auto pare a fi sub influenţa băuturilor alcoolice.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au identificat atât vehiculele implicate în evenimentul rutier cât şi conducătorii auto, un localnic de 51 de ani şi un bărbat de 27 de ani din comuna Dorna Arini.

Întrucât bărbatul de 51 de ani din municipiul Vatra Dornei emana halenă alcoolică, a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate de poliţişti în bazele de date, s-a constatat faptul că, bărbatul de 51 de ani nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie auto.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe” şi „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere”, iar în urma probatoriului administrat, conducătorul auto de 51 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind încarcerat în C.R.A.P. din cadrul I.P.J. Suceava.