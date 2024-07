O femeie din municipiul Vatra Dornei care a împlinit vârsta de 100 de ani a fost sărbătorită acasă de către primarul Ilie Boncheș și viceprimarul Marius Rîpan. Primarul a declarat că a rămas impresionat de optimismul centenarei dar și de decența și credința sa. ”La 100 de ani împliniți doamna Victoria Hrețiuc din cartierul Unirii impresionează prin optimism, decență și credință. A avut 8 copii care i-au dăruit 17 nepoți, 23 de strănepoți, fiind binecuvântată și cu 2 stră-strănepoți. Aratp foarte bine, gândește extrem de limpede și analitic și a fost o mare bucurie să ne putem alătura familiei la o așa sărbătoare importantă. Sănătate multă, ani binecuvântați și bucurii nemăsurate sărbătoritei și tutoror celor dragi”, a transmis Ilie Boncheș.

