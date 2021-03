Doru Todoruț, solistul de la trupa DeepCentral, este în plin proces cu fosta soție, Rocsana Daliana, care l-a executat silit pentru pensia alimentară a celor trei fetițe pe care le au împreună. Cântărețul a dat-o și el în judecată pe fosta soție, care i-a luat toți banii din drepturile de autor, la sfârșitul anului trecut! Cântărețul a ajuns la fundul sacului, notează click.ro.

„Începând din anul trecut, din martie, când s-a instaurat pandemia, a fost afectat venitul meu. Am discutat cu mama fetelor. Statul oferă o indemnizație lunară de 4000 de lei, din care trebuie să trăiești, mai vin ceva sume și din drepturile de autor, o dată la șase luni. Fosta soție a considerat de cuviință să apeleze la un executor, fiind convinsă că am venituri mai mari. Inițial, am stabilit împreună să-i dau jumătate pentru copii, din cei 4000 de lei. Apoi, ea a apelat la un executor”, a declarat artistul, la Exclusiv Vip, emisiunea prezentată de Cristi Brancu, la Prima TV, potrivit sursei citate.

