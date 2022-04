La data de 24.04.2022, orele 19:50, lucrătorii de poliție din cadrul Serviciului Rutier Suceava, în timp ce efectuau o acțiune pe linie de viteză pe pe raza municipiului Suceava, au observat în trafic un autoturism care se deplasa pe Bld. George Enescu. Având în vedere informaţiile deţinute la nivelul Serviciul Rutier Suceava – Biroul Drumuri Naționale și Europene, cu privire la faptul că, conducătorul autoturismului nu are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, având permisul de conducere reţinut, prin punerea în funcţiune a semnalelor acustice şi luminoase ale autospecialei de poliţie, s-a procedat la oprirea acestuia, pe str. Calea Obcinilor. La volanul autoturismului a fost legitimat conducătorul auto, cu domiciliul în sat Sfântu Ilie, comuna Șcheia, care se afla singur în interior. Cu ocazia legitimării, conducătorul auto a prezentat organelor de poliție dovada din data de 31.03.2022, care atestă faptul că acesta are permisul de conducere reținut pentru o contravenție la regimul rutier, având drept de circulație până la data de 15.04.2022, urmând ca pentru o perioadă de 60 de zile să aibă suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. S-a procedat la verificarea șoferului în bazele de date ocazie cu care s-a constatat faptul că cel în cauză figurează la rubrica drept de a conduce – cu restricţii suspendat. Conducătorul auto, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Totodată, cu ocazia controlului, șoferul a fost sancționat contravențional conform prevederilor art. 10 alin. 1 din O.U.G. 195/2002 pentru nerespectarea prevederilor art. 102 alin. 1 pct. 39 din O.U.G. 195/2002, conform procesului verbal de constatare a contravenției întrucât autoturismul în cauză avea I.T.P.-ul expirat din data de 15.03.2022. Cercetările sunt continuate de lucrători din cadrul Serviciului Rutier sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană a cărei exercitare a dreptului de a conduce i-a fost suspendată” faptă prev. şi ped. de art. 335 alin. 2 Cod Penal.