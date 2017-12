Un bărbat de 33 de ani, din comuna Slatina, s-a ales cu dosar penal la regimul rutier. Aseară, în jurul orei 18.30, el a fost depistat de polițiști, în timp ce conducea băut o mașină, în localitatea Valea Moldovei. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,70 la mie în aerul expirat. Mai mult, din verificări a rezultat că bărbatul are suspendat dreptul de a conduce pînă pe 9 martie 2018.

