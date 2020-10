La 16.10.2020, ora 17:40, un echipaj din cadrul SPR 7 Mălini fiind în serviciul de patrulare pe raza satului Bogata, com Baia, str. Înv. Gheorghe Rădășanu, a oprit pentru control autoutilitara condusă de un bărbat de 39 ani, localnic.

Bărbatul deține permis de conducere valabil pentru categoria B, însă pentru a conduce autoutilitara îi este necesară categoria C, întrucât vehiculul are o masă totală maximă autorizată de peste 3.500 kg.

Cu ocazia controlului documentelor s-a stabilit faptul că autoutilitara avea ITP expirat și nu deținea o poliță RCA valabilă fiindu-i reținute plăcuțele de înmatriculare și certificatul de înmatriculare.

De asemenea bărbatul transporta material lemnos, respectiv buștean esență rășinoase declarând verbal că nu deține documente legale.

S-a solicitat sprijinul lucrătorilor silvici din cadrul Ocolului Silvic Fălticeni, care au inventariat materialul lemnos rezultând cantitatea de 9,82 metri cubi buștean rășinoase în valoare de 2241 lei, care a fost confiscat și dat în custodie reprezentanților Ocolului Silvic Fălticeni.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.