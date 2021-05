Joi, 6 mai, cadrele Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Suceava au acţionat pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor ilicite din sfera traficului cu produse accizabile, a comerţului neautorizat precum şi a schimbului ilegal de valută, ocazie cu care au fost controlate 15 societăţi comerciale şi constatate 3 infracţiuni.

De asemenea în cadrul acţiunii poliţiştii au confiscat 4.120 bucăţi ţigarete de provenienţă extracomuniatară.

În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul comiterii infracţiunii de „contrabandă”, iar ţigaretele în valoare de 3.090 lei au fost confiscate în vederea continurii cercetărilor.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating