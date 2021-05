O patrulă din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești a oprit pentru control pe DC Voitinel din comuna Voitinel, autoturismul înmatriculat în Bulgaria, condus de un localnic.

Acesta a prezentat pentru control documentele personale și pe cele ale autoturismului, printre care certificatul care atestă inspecția tehnică periodică emis de autoritățile bulgare cu o perioadă de valabilitate din 17.12.2020-17.12.2021.

Întrucât existau suspiciuni cu privire la autenticitatea și valabilitatea documentului prezentat, poliţiştii au efectuat verificări în bazele de date, ocazie cu care s-a constatat faptul că, bărbatul din comuna Voitinel nu are inspecția tehnică periodică valabilă.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional conform OUG 195/2002, fiind luată și măsura complementară de reținere a certificatului de înmatriculare.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de ,,fals material în înscrisuri oficiale” și ,,uz de fals”, ce va fi soluţionat procedural.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating