La data de 11 martie în jurul orelor 23:00 o tânără în vârstă de 20 ani, din Soloneț în timp ce conducea autoturismul pe DJ178D către Cajvana, a surprins și accidentat pe un bărbat de 49 ani, localnic, care s-a angajat în traversarea părții carosabile prin loc nepermis.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală ușoară a pietonului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar ulterior la spital în aplicarea prevederilor art. 190 C.pr. pen, i s-a prelevat o mostră biologică de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prev. şi ped. de art. 196 alin. (2) și (3) din Codul penal.