Sâmbătă dimineața, o patrulă din cadrul Secției de Poliție Vadu Moldovei care se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe raza comunei Fântâna Mare, pe DN 15C, a oprit pentru control un autoturism care circula pe dinspre Boroaia spre Vadu Moldovei. Polițiștii i-au solicitat conducătoarei documentele șoferiței care se afla la volan, însă aceasta a înmânat doar cartea de identitate, certificatul de înmatriculare și polița RCA a autoturismului.

Cu această ocazie s-a constatat că șoferița este o tânără de 19 ani din comuna se Vadu Moldovei. Fiindu-i solicitat permisul de conducere, aceasta a precizat că nu deține permis de conducere valabil pentru nici o categorie de vehicule.

Polițiștii au procedat la interogarea bazelor de date, constatând că tânăra nu deține permis de conducere valabil pentru nici o categorie de vehicule.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere