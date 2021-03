O patrulă din cadrul Secţiei 13 Poliţie Rurală Bălcăuți a oprit pentru control pe DJ 291A în comuna Grămești, autoturismul condus de o femeie de 24 de ani.

În urma controlului efectuat asupra autoturismului poliţiştii au descoperit cantitatea de 40 pachete de ţigări de proveniență extracomunitară.

Cantitatea de țigări în valoare de aproximativ 560 lei a fost ridicată în vederea confiscării.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „contrabandă”, ce va fi soluţionat procedural.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating