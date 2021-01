Un bărbat de 42 ani, din com. Dornești în timp ce conducea autoturismul pe DJ 178F, în afara com. Gălănești, având direcția de deplasare dinspre centrul comunei Gălănești către comuna Frătăuții Noi, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă prin partea dreaptă, a lovit violent doi pomi după care autoturismul s-a răsturnat în șanțul din partea sa stângă.

În urma impactului, a rezultat decesul conducătorului auto.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „ucidere din culpă”.

