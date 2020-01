Polițiștii au întocmit dosar penal pe numele unui bărbat din Rădăuți după ce acesta s-a urcat băut la volan. Acesta a fost prins după ce sâmbătă seara, Poliția municipiului Rădăuți a fost sesizată despre faptul că, pe strada Libertății din acest municipiu, un conducător auto a lovit cu autoturismul un pilon de delimitare a locurilor de parcare și pare a fi sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii deplasați la fața locului l-au identificat pe șofer, un bărbat de 34 de ani din comuna Ipotești, care emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.