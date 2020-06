Vineri dimineață polițiștii din cadrul Secției 7 Mălini au oprit pentru control la intersecția drumurilor DN2E cu DJ 209 A în localitatea Cornu Luncii autoutilitara condusă de un bărbat de 52 de ani, din com.Cornu Luncii.

Solicitându-i-se documentele personale și ale autovehiculului conducătorul auto a înmânat certificatul de înmatriculare și polița RCA ale autoutilitarei și a declarat verbal că nu are asupra sa permisul de conducere și cartea de identitate.

S-a procedat la verificarea în baza de date ocazie cu care s-a constatat faptul că acesta nu are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice valabil.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ,,conducerea unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”.