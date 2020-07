În timp ce conducea autoturismul pe strada Volovăţului din municipiul Rădăuţi, în dreptul unui imobil, din cauza neadaptării vitezei la condiţiile de drum, un bărbat de 34 de ani din comuna Iaslovăţ a pierdut controlul asupra direcţiei de mers a părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu un stâlp de electricitate, în urma accidentului rutier rezultând pagube materiale.

Conducătorul auto a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, poliţiştii au stabilit faptul că un bărbat de 44 ani, din municipiul Rădăuți, i-a încredințat bărbatului de 34 de ani din comuna Iaslovăţ autoturismul spre a-l conduce pe drumurile publice deși știa că acesta se află sub influența băuturilor alcoolice.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanţe” și „încredințarea unui vehicul pentru conducere pe drumurile publice unei persoane despre care știe că este sub influența băuturilor alcoolice”, ce va fi soluţionat procedural.