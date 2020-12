Patrula de serviciu din cadrul SPR 7 Mălini, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe D.J.209B, pe raza com. Mălini, sat Văleni-Stînișoara, a procedat la oprirea pentru control a autoturismului de către un bărbat de 33 ani, localnic, care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, acesta aflându-se și sub influența băuturilor alcoolice, având o concentrație de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat în urma testării cu aparatul alcooltest.

Șoferul a fost condus la Spitalul mun. Fălticeni pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”.