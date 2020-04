Un tânăr s-a ales cu dosar penal după ce a folosit o legitimație de serviciu falsă pentru a ieși din zona carantinată Suceava. Duminică, în jurul orei 18:45, în timp ce se afla în filtrul de control al traficului rutier organizat în contextul măsurilor de prevenire a răspândirii riscului epidemiologic generat de noul Coronavirus pe DN 2, un echipaj de poliţie rutieră din cadrul Biroului Rutier, a depistat pe un tânăr de 23 ani, care conducea autoturismul dinspre Suceava spre Fălticeni. Tânărul le-a declarat polițiștilor că se deplasează la București în interes de serviciu. Pentru a dovedi veridicitatea celor spuse, bărbatul a prezentat o adeverinţă datată 19.04.2020, emisă de o societate comercială, din care rezulta că este angajat în funcţia de ,,livrator” şi se deplasează cu autoturismul la Bucureşti.

Polițiștii l-au verificat în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor, ocazie cu care s-a constatat că șoferul nu este angajat al societății.

În cauză s-a întocmit dosarul de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”.