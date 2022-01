Sâmbătă, 29 ianuarie, orele 22.50, patrula formată lucrătorii SPR 2 Ipotesti, în timp ce efectua activități de supraveghere și control a traficului rutier, pe raza comunei Bosanci, județul Suceava, a identificat în trafic un autoturism ce circula către str. Mihai Eminescu. S-a procedat la oprirea regulamentară a autoturismului respectiv, ocazie cu care s-a constatat că la volanul autoturismului se afla un tânăr de 18 ani din sat / com. Bosanci. Acesta a prezentat pentru control certificatul de înmatriculare al autoturismului și polița RCA, declarând că nu are asupra sa cartea de identitate și că nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Fiind testat cu aparatul etilotest rezultatul a fost negativ, iar in urma verificarii acestuia in baza de date s-a stabilit faptul că nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. S-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de ,,conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere”, prev. şi ped. de art. 335 alin. 1, din Codul penal cercetările fiind continuate de către lucrătorii Postului de Poliție Ipotesti.