Patrula de serviciu din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.7 Mălini, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe D.J.209 A, în localitatea Pîraie, com. Mălini, a procedat la oprirea în trafic a unui autoturism cu număr de înmatriculare provizoriu, condus de către un tânăr de 19 ani, din com. Slatina.

În urma verificării documentelor autoturismului a rezultat faptul că autorizația de circulație provizorie este expirată.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”.