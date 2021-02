Sâmbătă, 13 februarie, ora 2330, un echipaj din cadrul Biroului Rutier – Suceava, a obţinut date cu privire la faptul că un tânăr conduce fără a poseda permis de conducere și se află sub influența băuturilor alcoolice, deplasându-se pe raza mun. Suceava, în zona Areni.

Astfel, pe str. Ana Ipătescu de pe raza mun. Suceava, a fost identificat autoturismul bănuit, fiind oprit regulamentar în trafic. La volanul acestuia, a fost identificat un tânăr de 24 ani, din municipiul Suceava.

Procedându-se la verificarea acestuia în bazele de date ale poliției, s-a constatat faptul că nu figurează ca fiind posesor de permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

Procedându-se la testarea conducătorului auto cu aparatul alcooltest, a rezultat o îmbibație alcoolică de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la Spitalul Judeţean Suceava în vederea recoltării de probe biologice de sânge.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere” şi „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.