Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, în timp ce acţionau în cadrul unei acţiuni pe linia depistării şi sancţionării conducătorilor auto care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice pe str. Oborului din or. Gura Humorului, au oprit pentru control autoturismul condus de către un bărbat de 27 de ani, din or. Gura Humorului, care are permisul de conducere suspendat.

S-a întocmit dosar penal cu privire la infracțiunea de „conducere cu dreptul de a conduce suspendat”.