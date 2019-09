Polițiștii au oprit sîmbătă pentru control pe strada Calea Cernăuți din orașul Vicovu de Sus autoturismul condus de un localnic de 24 de ani aflat sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul în urma testării cu aparatul etilotest fiind de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.